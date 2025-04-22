Deniz Oktay Ormanda Yakılmış Halde Bulundu

KAYIP KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Deniz Oktay (30), ormanda yakılarak öldürülmüş bir şekilde bulundu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İdris G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kent merkezinde yaşayan Deniz Oktay, bir hafta önce evinden çıkıp geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca genç kadın hakkında kayıp başvurusu yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelendi. İncelemeler sonucunda, cep telefonuna ait sinyalin son olarak Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki bir ormandan geldiği belirlendi. Ormanda yapılan arama faaliyetleri sonucunda Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Soruşturma süreci içerisinde cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris G., yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İdris G., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın Deniz Oktay’ın ölümü ile ilgili soruşturmada gizlilik kararı aldığı açıklandı. Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, Deniz Oktay’ın saçları hariç bedeninin tamamının yakılmış halde bulundugunu bildirdi.

MUHTARIN AÇIKLAMALARI

Deniz Oktay’ın yaklaşık bir haftadır kayıp olarak arandığını belirten Solak, “Ekiplerle beraber ararken önce anahtarı, sonra kolyeyi bulduk. Biraz daha ilerleyince cesetle beraber burayı bulduk. Kadın bu bölgeden değil fakat Eskişehir merkezinde yaşıyor. Şüpheli kişi ise buranın sakini, hemen su deposunun altında evi var. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçaklamış. Aralarında bir ilişki vardı. Devletimizin gücü geniştir; nereye gidersen git yakalarlar. Şahıs zaten o gün tutuklandı. İtiraf da etti. Delilleri kaybetmemek için benzin almaya gitmiş, sonrasında bizi görünce kaçtı” şeklinde konuştu.