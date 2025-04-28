Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen deniz otobüsü seferlerinde önemli bir değişiklik yaşandı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ ETKİLEDİ

İstanbul ve Bursa arasında hizmet veren deniz otobüslerinin 8 seferi, aleyhine olan hava şartları sebebiyle gerçekleşmeyecek. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisiyle bazı seferlerin iptal olduğu belirtildi.

İPTAL OLAN SEFERLER

Saat 07.00 ve 09.30’da gerçekleştirilecek Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, 08.00 ve 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri, 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferleri ile 12.55’teki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildiği bildirildi.