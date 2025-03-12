Deniz Portföy Ve Oxtech’ten Fazla’ya Yatırım

YATIRIM HABERİ

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, teknoloji tabanlı atık yönetimi çözümleri ile atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olan sosyal girişim Fazla’ya yatırım gerçekleştirdi. Deniz Portföy Oxtech Sürdürülebilir Teknoloji Yatırımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan (GSYF) alınan destekle Fazla, hem ulusal hem de uluslararası iş birliklerini güçlendirip, operasyonel kapasitesini artıracak. Aynı zamanda paydaşlarına sunduğu döngüsel ekonomi prensiplerine uygun çözümler sayesinde daha yüksek sosyal ve çevresel fayda oluşturma imkanı bulacak.

ATIK YÖNETİMİNE KATKILAR

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen ilk Türk girişimi olan Fazla’ya yatırım yaparak, atıkların güvenli ve sürdürülebilir yönetimi için kaynak sağlıyor. Bu sayede finansal ve çevresel açıdan oluşabilecek olumsuz etkilerin azalmasına katkıda bulunuyorlar. Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Kaynak verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılmasına destek sunmak, Deniz Portföy olarak stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle, çevresel ve sosyal etkisi yüksek, teknoloji odaklı çözümler geliştiren girişimlere yatırım yapmayı önemsiyoruz. Fazla’nın sunduğu yenilikçi iş modelinin, ekonomiye ve çevreye sağladığı katkıların döngüsel ekonomi açısından önemli bir katma değer oluşturduğu kanaatindeyiz.”

GİRDİ KAYNAĞINDA ÖNLEME

Oxtech Ventures Yönetici Ortağı Siret Ünsal, yatırımla ilgili olarak, “Sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunan girişimlerin büyümesine destek olmak bizim için son derece önemli. Gıda atığını azaltmaya yönelik teknolojik altyapısı ve etkili iş modeli ile Fazla, uluslararası arenada önemli ölçüde sosyal fayda oluşturabilecek potansiyelde bir girişim. Atık yönetimini kaynağında önleyen Fazla’ya desteğimiz ile de ekosistemin korunmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde ifade etti.

VİZYON PAYLAŞIMI

Fazla’nın kurucuları Olcay Silahlı ve Arda Eren ise yaptıkları ortak açıklamada, “Gıda, tekstil, kimyasal ve ambalaj atıklarını en aza indirerek yeniden kullanılmalarını ve ekonomiye kazandırılmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Deniz Portföy ve Oxtech Ventures gibi önemli paydaşların bu vizyona ortak olması sayesinde hem Türkiye’de hem de dünya çapında daha fazla katma değer oluşturabilecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.