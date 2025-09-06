Deniz Sarıtaç Düğününe Katıldılar

DÜĞÜN TÖRENİNE KATILIM YÜKSELDİ

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de daha önce tercümanlık görevini üstlenen Deniz Sarıtaç, hayatını birleştirdi. Düğün töreni kapsamında Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Aziz Yıldırım ile takımın teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi. Ayrıca, Volkan Demirel gibi birçok eski Fenerbahçeli futbolcunun da düğüne katıldığı bilgisi verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şu an teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yapmayı sürdüren Volkan Demirel, eski başkan Aziz Yıldırım ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya platformunda paylaştı. Demirel, bu paylaşımına “Babadır!” ifadesini ekleyerek, takipçilerinin dikkatini çekti. Volkan Demirel’in bu paylaşımı, sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve binlerce kez paylaşılarak gündemde öne çıktı.

PAYLAŞIMIN DETAYLARI

Demirel’in yaptığı paylaşımda yer alan fotoğraf, düğün törenindeki anlardan birini öne çıkarırken, Fenerbahçe camiasının birlikteliğini de gözler önüne serdi. Hayatlarının yeni bir dönemine adım atan Deniz Sarıtaç’a yönelik gösterilen ilgi, topluluğun bu önemli anını kutlama isteğini ortaya koydu.