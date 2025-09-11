Deniz Say’ın Atık Eserleri Sergisi Açıldı

SANAT GALERİSİNDE YENİ BİR SERGİ AÇILDI

Sanatçı Deniz Say’ın, geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yarattığı eserlerin sergilendiği kişisel sergisi “Bir Zamanlar Başka Şey”, Sokratin Arts and Culture’ın ev sahipliğinde açıldı. Sergi, sayısız giysi, ambalaj, dergi ve gündelik nesneleri dönüştürerek meydana getirdiği toplam 41 eseri bir araya getiriyor.

Serginin açılışında konuşan Sokratin Arts and Culture Kurucusu Pınar Kandemir, kuruluş olarak bir yıldır kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Kandemir, “Sanatı toplumun her katmanına yaymaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz bunun için. Dolayısıyla kurulduğumuz günden beri bir sanat galerisi olmanın çok ötesinde işlev sunmaya çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, farklı arayışlar içinde olmayı “çok büyük cesaret işi” olarak nitelendiren Kandemir, “Biz burada iki ay süresince Deniz Say’ın eserlerine ev sahipliği yapacağız. Bu süre zarfında özellikle öğrencileri burada ağırlayarak geri dönüşüm, ileri dönüşüm ve çevre duyarlılığı konularında pek çok aktivite yürüteceğiz” diye ekledi.

DENİZ SAY’DAN ÜST DÜZEY AÇIKLAMALAR

Sanatçı Deniz Say ise, serginin temelinde güçlü bir düşüncenin yer aldığını vurgulayarak, “Sergi aslında çok basit ama bir yandan da çok güçlü bir düşünceden doğdu. Hayatın içindeki her şey aslında bir zamanlar başka bir şeydi. Hiçbir şey tamamen yok olmuyor, her şey bir şeye dönüşüyor” dedi. Say, eserlerinde kullandığı atık malzemeleri işlevlerinden soyutlayarak onlara yeni bir hayat verdiğini belirtti: “Atık malzemeleri, sanat eserleri içinde değerlendirmek benim için bir memnuniyet kaynağı. Onlara farklı bir hayat vermiş ya da ikinci bir şans vermiş gibi hissediyorum.”

ARTIK MALZEMELERE YENİ BİR PERSPEKTİF

Deniz Say, çalışmalarının hem estetik hem de etik boyutları olduğunu, amacının atık konusuna dikkat çekmek olduğunu ifade etti. “Bazen gündelik malzemeleri tanınmaz hale getiriyorum. İzleyici resmin karşısına geçtiğinde bazen hangi malzemeyi kullandığımı anlıyor, bazen de anlayamıyor. Bir şekilde şaşırıyor, bu benim için heyecan verici” şeklinde konuşan Say, izleyicilere farkındalık kazandırmak istediğini vurguladı. “Benim çöpe atmadığım o nesneler, bir sanat eserinin içinde daha değerli bir hale geldiler. ‘Acaba sizler de bu atık olarak gördüğünüz şeyleri atmasaydınız, başka bir yerlerde kullansaydınız olabilir miydi?’ sorusunu izleyiciye bırakıyorum” dedi.

Sergi, 16 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.