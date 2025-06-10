Deniz Seki Konserlerine Hızla Başladı

DENİZ SEKİ YAZ KONSERLERİNE HIZLI BAŞLADI

Deniz Seki, Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri olarak yaz konserlerine hızlı bir başlangıç yaptı. Hem sahnedeki etkileyici performansıyla dikkat çeken 54 yaşındaki sanatçı, bu kez fit görünümüyle de hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Yaz sezonuna hazırlanırken sıkı bir disiplinle çalışan Seki, yaklaşık 2 aylık bir süreçte 15 kilo vererek, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsedi. Bu süreç, sahnedeki enerjisini de artırmasına katkı sağladı.

YENİ YAŞAM TARZI VE GÜNDELİK RUTİNİ

Deniz Seki, yeni yaşam tarzıyla ilgili yaptığı açıklamada günlük rutinini şu şekilde özetliyor: “Artık erken kalkıyor, erken yatıyorum. Günde 2 saate yakın yürüyüş yapıyorum. Bol bol su içiyorum. Vücudumun ihtiyaçlarını daha iyi dinlemeye başladım.” Beslenme düzenini tamamen değiştiren sanatçı, bu sürecin yalnızca kilo vermekle sınırlı kalmadığını, sahnedeki dayanıklılığını artırmak için de bir gereklilik haline geldiğini vurguladı.

SAHNE PERFORMANSIYLA ETKİSİNİ KORUYOR

Son konserinde dinleyicilerden sesine ve görünümüne dair tam not alan Deniz Seki, yaz boyunca sahnelerde fırtına gibi esmeye kararlı. Hayranları onu performansını merakla bekliyor ve sanatçının yeni yaşam tarzı ile daha güçlü bir geri dönüş yapması dikkate değer bir gelişme olarak yorumlanıyor.