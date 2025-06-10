Deniz Seki, Yaz Konserlerine Başladı

YAZ KONSERLERİNE HIZLI BAŞLANGIÇ

Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Deniz Seki, yaz konserleri için hızlı bir başlangıç yapıyor. 54 yaşındaki sanatçının sahnedeki güçlü performansı, her zaman olduğu gibi bu sefer de dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle fit görüntüsüyle hayranlarının beğenisini kazanmayı başarıyor.

SAĞLIKLI YAŞAM TARZI VE KİLO VERME SÜRECİ

Yaz sezonuna hazırlanan Seki, sıkı bir disiplinle çalışarak yaklaşık 2 ay içerisinde 15 kilo veriyor. Hem sağlıklı yaşam felsefesini benimseyen hem de sahnedeki enerjisini artıran sanatçı, yeni yaşam tarzı hakkında açıklamalar yapıyor. Deniz Seki, günlük rutinini “Artık erken kalkıyor, erken yatıyorum. Günde 2 saate yakın yürüyüş yapıyorum. Bol bol su içiyorum. Vücudumun ihtiyaçlarını daha iyi dinlemeye başladım.” sözleriyle özetliyor.

BESLENME DÜZENİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sanatçı, beslenme düzenini tamamen değiştirmenin yanında bu sürecin yalnızca kilo vermekle ilgili olmadığını, aynı zamanda sahnedeki dayanıklılığını artırmak için bir ihtiyaç haline geldiğini vurguluyor. Son konserinde dinleyicilerden tam not alan Seki, yaz boyunca sahnelerde fırtına gibi esmeye kararlı bir şekilde ilerliyor.