Deniz, Sinema Hedefi İçin Çalışıyor

MOBİLYA ATÖLYESİNDE YETİŞTİ

Muhammet Ali Deniz, 14 yaşında babasının mobilya atölyesinde çıraklık yaparak çalışma hayatına adım attı. Sinemaya olan tutkusu nedeniyle üniversitede Radyo Televizyon ve Sinema bölümü okudu. Üniversite döneminde arkadaşlarıyla birlikte kısa filmler çekmeye başlayan Deniz, mezuniyeti sonrası da hem atölyesinde çalışmaya hem de sinema projeleri üretmeye devam etti. Gündüzleri dolap montajı, ölçü alma gibi işlerle uğraşan Deniz, boş zamanında senaryosunu yazdığı filmlerle ulusal ve uluslararası festivallerde yaklaşık 30 ödül elde etti.

SİNEMA TUTKUSU VE HAYALLERİ

Deniz, “Sinema çocukluk hayalimdi” diyerek bu alandaki tutkusuna vurgu yapıyor. Mobilya imalatına devam etmekte, bunun yanında film projelerine finansman sağlamak için atölyede çalışmayı seçtiğini belirtiyor. “Ağır malzemeler nedeniyle hala babama yardım ediyorum. Dolap, kapı ve mutfak dolabı yapıyoruz” diyen Deniz, sinema hayalini gerçekleştirmek için eğitimini de aldığı tiyatro ile başlayarak, üniversitedeki filmlerle pekiştirdiğini ifade ediyor. “Arkadaşlarımızla yaptığımız kısa filmlerle sinema sektörüne giriş yaptık” diyor.

Uzun süreli Yeşilçam sevgisi ile Sivas’ta Radyo Televizyon ve Sinema okuyan Deniz, okul yıllarında hocalarının ve arkadaşlarının desteğini aldığını anlatıyor. Ramazan ve Enes adında iki ekiple beraber film projeleri geliştirdiğini, oyunculuk yaparak tam bir ekip kurduklarını belirtiyor. “Yurt içi ve yurt dışındaki festivallere gönderdiğimiz filmlerimizden olumlu geri dönüşler aldık” diyen Deniz, “Meçhul” isimli kısa filminin Hindistan’daki Golden Lion International Film Festivali’nde çeşitli ödüller kazandığını vurguluyor. Piknik kısa filmi de Amerika’daki festivalde ödüllerle dönmüştü.

SURPRİZLERİ PAZARLARIM

Mobilya montajı yaparak sinemayı bir arada yürütmenin oldukça ilginç karşılandığını dile getiren Deniz, “Oyuncu arkadaşlarım ve yönetmenler, mobilya montajı yaptığımı duyunca şaşırıyorlar” diyor. Tanıdığı insanların bazen işlerine yardımcı olması amacıyla kendisine başvurduğunu belirtmekte. “Ailem başlangıçta iki işi aynı anda yürütememi istemedi ama ben projelerimi başarıyla tamamlayarak ödülleri getirdiğimde artık destek olmaya başladılar” şeklinde konuşuyor.