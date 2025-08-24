Deniz Süleyman’ın Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİN BULUNMASI

Şanlıurfa’da ailesiyle pikniğe giden 11 yaşındaki Suriye uyruklu Deniz Süleyman, serinlemek için girdiği baraj göletinde kayboldu. Yüzme bilmediği öğrenilen Deniz’in cansız bedeni, balçığa saplanmış bir şekilde bulundu.

DALGIÇ EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye dalgıç ekipleri yönlendirildi. Dalgıçlar, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Bu acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğulurken bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Deniz Süleyman’ın cenazesi, olay sonrası sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.