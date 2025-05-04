Deniz Suyu Sıcaklığı Bakteri Artışını Sağlıyor

Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, iklim değişikliğinin Akdeniz bölgesindeki deniz suyu sıcaklıklarını etkilediğini ve yaz aylarında sıcaklıkların 30 santigrat dereceleri aştığını ortaya koydu. İçemer, “Bu sıcaklık aralığı, bakterilerin çoğalması için son derece elverişli bir ortam oluşturuyor. Açıkta yüzerek bakteriyel riski azaltmak mümkün” diye belirtti.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI ARTMAKTA

Yaz aylarındaki artan deniz suyu sıcaklıkları sağlık açısından riskler taşımakta. AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer ve ekibinin yürüttüğü araştırmalar, 2030 yılına kadar dünya genelinde sıcaklıkların yaklaşık 1,4 santigrat derece artmasının beklendiğini, 2050 ve 2100 yılları arasında ise bu artışın 6 santigrat dereceyi bulabileceğini gösteriyor.

BAKTERİLERİN HAYATTA KALMA SÜRESİ UZUN

Deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, “Geçmiş yıllara oranla deniz suyu sıcaklıkları yaklaşık 1 ile 1,5 derece artmış durumda. Kıyı bölgelerinde zaman zaman 30 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçüyoruz. Bu sıcaklık aralığı, bakterilerin çoğalması için son derece elverişli bir ortam oluşturuyor. Bakteri kaynakları, günübirlik tekne turları, rekreasyonel aktiviteler ve transit gemilerin bıraktığı atıklardan oluşuyor. Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve organik madde miktarındaki artış, bakterilerin deniz suyunda hayatta kalma süresini uzatıyor” dedi.

SAĞLIK RİSKLERİ ARTMAKTA

Artan bakteriyel yoğunluğun insan sağlığı üzerinde tehlikeler oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. İçemer, “Gözde konjonktivit, orta kulak iltihabı ve ciltte isilik gibi rahatsızlıklar sıkça görülüyor. Yaptığımız çalışmada, denize giren bir kişinin yaklaşık 50 mililitre su yutabileceğini, bu yutulan suyla birlikte bakterilerin mide, kulak ve burun yoluyla vücuda girebildiğini tespit ettik. Bu durum, hastalık riskini artırıyor” şeklinde konuştu. Özellikle nehir ağızlarına yakın bölgelerde bakteri yoğunluğunun daha yüksek olduğunu belirtirken, aşırı yağışların sağladığı toprak ve kirli partiküllerin yaz aylarında bakteriyel yükü artırdığına dikkat çekti.

DENİZE GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Denize girerken dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. İçemer, “Özellikle dere ağızlarından uzak bölgelerde yüzmek daha güvenli. Sabah saatlerinde, denizin daha sakin olduğu 10.00 ile 11.00 arasında denize girilmesini öneriyoruz. Öğleden sonra oluşan dalgalar suyun berraklığını azaltıyor. Dalgalar sonrası suyun temizlenmesi için en az 12 saat geçmesi gerekiyor. Ayrıca kıyıya yakın yerlerde değil, biraz daha açıkta yüzerek bakteriyel riski azaltmak mümkün” dedi.