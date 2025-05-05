Deniz Tatbikatı Yarın Başlayacak

DENİZKURDU-II/2025 TATBİKATI BAŞLIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek olan DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, yarın itibarıyla başlayacak. Gölcük’teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Savaş Eser, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Özturşucu ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut yer aldı. Sezer, tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu vurguladı.

TATBİKATIN AMACI VE KATILIMCI UNSURLAR

Tatbikatın hedefi, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı yönetme etkinliğini değerlendirmek, katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek, karargah personeli ve katılan unsurların çeşitli tehdit ortamlarında muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerini geliştirmek olarak belirtiliyor. Sezer, tatbikata “104 suüstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 SAT timi, 2 SAS timi” ve kıyı birliklerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan “5 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı” katılacağını ifade etti. “Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 sahil güvenlik gemisi, 9 sahil güvenlik botu, 1 helikopter” ile birlikte toplamda “120 gemi ve 85 hava aracı” tatbikatta yer alacak.

TATBİKAT FAALİYET PLANI

Tatbikatın genel faaliyet planına dair bilgiler veren Sezer, fiili safhanın gemilerin 5 Mayıs’tan itibaren intikalleriyle başlayacağını, 6-7 Mayıs tarihlerinde harekata hazırlık ve fiili silah eğitimlerinin gerçekleştirileceğini, 8-9 Mayıs’ta harekata hazırlık eğitimleri yapılacağını ve 10-11 Mayıs tarihleri arasında G/M atışları, liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerinin icra edileceğini söyledi. 12-14 Mayıs tarihlerinde çok tehditli ortamdaki harekat faaliyetlerinin yapılacağını ve 15 Mayıs’ta Antalya’ya yönelik Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirileceğini anlattı. 16-17 Mayıs tarihlerinde ise birliklerin ana üs ve limanlarına dönüşü ile tatbikatın tamamlanacağı bildirildi.

TATBİKAT KONTROL MERKEZİ KURULDU

Sezer, tatbikat kapsamında “93 personelden oluşan Tatbikat Kontrol Merkezi’nin Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda kurulmuş” olduğunu belirtti. Tatbikat kontrol merkezinin görevinin, tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek olduğunu, ayrıca tatbikat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre oynanmasını sağlamak olduğunu vurguladı. “Mavi” ve “kahverengi” unsurların harekat esnasında verilecek ara durumlarla tatbikatı yönlendirmek için senaryo ve ara durumlarla hareket edileceği belirtildi. Sezer, tatbikat süresince aktif basın politikası uygulanacağını, gerçek basın faaliyetlerinin Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği tarafından, tatbikat medya benzetimi faaliyetlerinin ise Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından simülasyon yoluyla yürütüleceğini sözlerine ekledi.

TATBİKATIN ANISINA DÜŞÜNCE VE DUALAR

Tatbikat kapsamındaki harekat eğitimlerinin yanı sıra çeşitli tatbikat senaryolarına yönelik hazırlıkların da yapılacağı söylenirken, tatbikatın 10-11 Mayıs tarihlerinde 79 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 25 liman ziyaretini içereceği aktarıldı. Sezer, Türk Deniz Kuvvetlerinin, “Mavi Vatan” ve tüm dünya denizlerinde görevine titizlikle devam ettiğini, güç ve kararlılığını Türk milletinden aldığını belirtti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak, “Şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.” ifadelerini kullandı.