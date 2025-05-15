Deniz Tatbikatında İnsansız Sistemler Kullanıldı

DENİZKURDU-II/2025 TATBİKATI TAMAMLANDI

Antalya açıklarında düzenlenen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilen tatbikat, geçit töreniyle tamamlandı. TCG ANADOLU gemisinden ilk kez çiftli kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA’lar, hedefe MAM-L mühimmatı ile atış gerçekleştirerek dikkat çekti.

TB3’LER YENİ BİR ÇAĞ AÇTI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. “Tatbikatımızı 120 gemi, 85 deniz hava unsuru ve 22 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştirdik. En önemli iki unsurdan biri, yerli ve milli Atmaca güdümlü mermimizin denizaltıdan atışıydı” dedi. Tatlıoğlu, TB3 SİHA’ların yalnızca gemide konuşlanmanın ötesine geçtiğini ve deniz muharebesinde yeni bir çağ açtığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ GÜCÜ ARTIRILDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de tatbikatta yaptığı açıklamada, TB3 SİHA’nın mühimmatlı salvo atışının yeni bir deniz harekat doktrininin temelini attığını söyledi. “Bugün TB3’ümüz eş zamanlı mühimmat atışı yaptı. Bu, insansız hava araçlarının insanlı platformlarla birlikte görev yapabileceği yeni bir anlayış” ifadesini kullandı. Ayrıca, milli denizaltı projesinin başlatılmasına ve TF-2000 hava savunma muhribinin üretim sürecine geçilmesine karar verildiğini duyurdu.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ VE DÖNÜŞÜM ANI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk SİHA’larının deniz muharebesinde yeni bir çağ başlattığını belirtti. “Bugün TCG ANADOLU’dan eş zamanlı kalkış yapan TB3 SİHA’larımız, keşif görevini tamamladıktan sonra hedeflere taarruz etti. Bu, Türk mühendisliği ve Türk bahriyesinin birlikte yazdığı bir dönüşüm anıdır” dedi. Bayraktar, TB3’ün tüm bileşenlerinin yerli üretim olduğunu vurguladı.

KARA Kuvvetleri İLK KULLANICI OLACAK

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TB3 SİHA’ların ilk kullanıcılarından birinin Kara Kuvvetleri olacağını duyurdu. “Dünyada belki de en fazla SİHA’ya sahip kara ordusuyuz. TB3’ü de en iyi şekilde kullanacağız” diyerek yeteneklerin artırılacağını ifade etti. Ayrıca, ASELSAN’ın elektronik harp teknolojilerinin dünyada önemli başarılar kazandırdığını belirtti.

GELİŞEN HAVA GÜCÜ YAPILANMASI

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, insanlı-insansız sistemlerin ortak sinerji ile çalıştığını vurguladı. “Gelecekte tamamen insansız hava araçlarının domine edeceği bir hava gücü faaliyeti olacak. Bunun için yeni sistemlerin üretilmesine öncülük ediyoruz” diye konuştu. Kadıoğlu, Kızıl Elma ve Anka-3 projelerine de atıfta bulundu.

ASELSAN’DAN YERLİ SİSTEMLER

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TB3 SİHA’ların üzerinde kullanılan tüm elektro-optik sistemlerin milli olduğunu belirtti. “Artık bu sistemleri 92 ülkeye ihraç ediyoruz” diyerek, Türkiye’nin bu alandaki yeteneklerini duyurdu. TB3’lerin taşıdığı tüm sensörlerin, iletişim sistemlerinin ve yazılımların Türk mühendisliği ile üretildiğini vurguladı.