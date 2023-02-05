Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) tüm seferleri, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ise bazı seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

15:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO’dan yapılan duyuruda ise, 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi’nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda da lodos sebebiyle,

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Üsküdar-Aşiyan

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği belirtildi.