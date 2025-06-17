Deniz Uyanık, VAKIFBANK’ta Oynuyor

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDE HEYECAN

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçları heyecanla bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta da performansını sürdürecek. Taraftarlar, takımın başarıları için sabırsızlanıyor.

DENİZ UYANIK KİMDİR?

Deniz Uyanık, 25 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur ve orta blok pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel voleybol kariyerine 2018 yılında Beylikdüzü’nde başlamış ve 2021 yılına kadar burada oynamıştır. 2021-2022 sezonunda Edremit Belediyesi Altınoluk’a transfer olan Deniz, ardından 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Nilüfer Belediyespor formasını giymiştir. 2024-2025 sezonu öncesinde ise VakıfBank ile sözleşme imzalamıştır.

ULUSAL TAKIM PERFORMANSI

2024 yılında çeşitli genç kategorilerde ilerleme kaydettikten sonra Deniz, A Milli Takım’a davet edilmiştir ve Voleybol Milletler Ligi (VNL) için genişletilmiş kadroda yer almıştır. Kendisi, ulusal takımın geleceği için umut vaat eden bir sporcu olarak dikkat çekiyor.