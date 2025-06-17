Deniz Uyanık, VakıfBank’ta Oynuyor

2025 FIVB MİLLİLER LİGİ’NDEKİ HEYECAN

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta karşılaşmalarının heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu dönemki mücadelesine devam ediyor.

DENİZ UYANIK HAKKINDA

Deniz Uyanık, 25 Haziran 2001’de dünyaya geliyor ve orta blok pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel voleybol kariyerine 2018 yılında Beylikdüzü’nde başlayıp, 2021 yılına kadar burada oynuyor. 2021-2022 sezonunda Edremit Belediyesi Altınoluk takımına transfer olan Uyanık, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Nilüfer Belediyespor forması giyiyor. 2024-2025 sezonu öncesinde ise VakıfBank ile anlaşıyor.

ULUSAL TAKIMDA YER ALIYOR

2024 yılında çeşitli genç milli takım kademelerinden geçerek, Deniz Uyanık, A Milli Takım’a davet ediliyor ve Voleybol Milletler Ligi kadrosunda yer alıyor.