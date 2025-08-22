Deniz Yatırım, ISMEN için 66 TL hedefledi

DENİZ YATIRIM’DAN İYİMSER BEKLENTİLER

Deniz Yatırım, İş Yatırım (ISMEN) hakkında yayımladığı güncel raporunda hisse için “AL” tavsiyesini sürdürerek, 12 aylık hedef fiyatı olarak 66,00 TL belirledi. Bu fiyat, hissenin 21 Ağustos 2025 kapanış değeri olan 41,94 TL’ye göre %57 bir getiri potansiyeli temsil ediyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ POZİTİF YÖNDE GELİŞİYOR

Raporda, 2025’in ikinci yarısında yerel varlık fiyatlamalarına yönelik olumlu beklentilerin yeniden güçlendiğine dikkat çekildi. Ayrıca, enflasyon muhasebesinin etkisinin azalması, yabancı yatırımcı ilgisinin artması ve finansman giderlerinin artış hızındaki yavaşlama, Borsa İstanbul için pozitif katalizörler olarak değerlendiriliyor. Deniz Yatırım analistleri, özellikle faiz indirim sürecinin başlamasının hisse senetleri açısından önemli bir destek sağladığını ifade ediyor.

İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

İş Yatırım’ın piyasa payındaki büyümeye değinilen raporda, 2025’in ilk yarısında Borsa İstanbul’un pay piyasası işlem hacminin %7 daraldığı, ancak İş Yatırım’ın hacminin %8 artarak 4,03 trilyon TL’ye ulaştığı belirtildi. Ayrıca, şirketin pazar payı %11,5 seviyesine yükseldi. VİOP tarafında ise işlem hacmi yıllık bazda %78 artışla 2,8 trilyon TL’ye ulaşırken, pazar payı %13 olarak kaydedildi.

KARLILIK BEKLENTİLERİ TEDARİK EDİYOR

Deniz Yatırım, İş Yatırım’ın 2025 yılını 8 milyar TL net kâr ve %26 özsermaye kârlılığı ile kapatmasını öngörüyor. Şirketin 2025 tahminlerine göre, hisse 7,8x F/K ve 1,8x PD/DD çarpanları ile işlem görüyor.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

BIST genelinde yılın ilk 7 ayında yaklaşık 2,9 milyar dolarlık yabancı yatırımı gerçekleşti. İş Yatırım özelinde ise Temmuz ayında 8,8 milyon dolarlık net giriş sağlandı. Bu rakam, Kasım 2024’ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

RİSK UNSURLARI

Raporda, faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi, enflasyon verilerinin tahminlerin altında kalması ve artan jeopolitik risklerin hisse üzerinde olumsuz etki yaratabileceği uyarısı da yapıldı.