Deniz Yücel, adil seçimlerin önemini vurguladı

PARTİ İÇİ BASIN TOPLANTISI VE GÜNDEM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 105’inci yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başladı. “Millet iradesinin üzerinde hiç bir güç yoktur. Hiçbir kişi, kurum ya da zümre milletin üzerinde değildir. Ancak bugün iktidar yetkisini kullanan, millet tarafından yetkilendirilip göreve geldikleri günden bu yana ‘millet iradesi’ lafını ağızlarından düşürmeyenler; millet iradesini gasp etmekten, demokrasiye darbe yapmaktan, seçilmişleri yargı eliyle ama hukuksuz bir biçimde bertaraf etmekten çekinmiyorlar” dedi.

İKTİDARIN HUKUKSUZ UYGULAMALARI

Yücel, devam eden basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan suçlamaları ele alarak, “İstanbul’un tam 3 kez seçilmiş belediye başkanına yargı darbesi yapmaları, aslında bunu yapanların ve yaptıranların ne kadar büyük bir korku ve panik içinde olduklarını göstermektedir” ifadesine yer verdi. Yücel, bu tür hukuksuzlukların iktidarlarının meşruiyetini kaybetmesine neden olduğunu vurguladı. “Meşruiyetini kaybeden iktidarlara karşı, halkların direnme hakkı vardır. İşte o yüzden Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız yapılan haksızlıklara itiraz etmek için meydanlara çıkmışlardır” diye ekledi.

ÇİFTÇİLERİN DURUMU VE HESAP SORULACAK

Cumartesi günü Yozgat’ta gerçekleştirilen CHP mitingine de değinen Yücel, artan üretim maliyetleri ve zorluklar against çiftçilerin durumunu anlattı. “Tek yumruk olduk. Yozgatlı bir çiftçi, ‘Turpla, şalgamla devlet yönetilmez, hukuk ile adalet ile yönetilir’ dedi. AKP’nin ‘Yozgat bizimdir’ ezberi, cumartesi günü bozuldu” şeklinde konuştu. Çiftçilere yönelik yapılan haksızlıklara karşı hesap soracaklarını belirtti.

Yücel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’un su kaynaklarının güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirdi. “AKP, Sazlıdere Barajı etrafında 24 bin konut inşaatını başlatarak, İstanbul’un su kaynaklarına zarar veriyor” dedi ve halkın içme suyunu korumaları gerektiğini belirtti. “Bu rant ve talan projesinden ivedilikle vazgeçilmelidir” ifadesiyle durumu kritik bir şekilde değerlendirdi.

MECLİS’E YÖNELİK HUKUKSAL VURGULAR

Son olarak Yücel, Gülizar Biçer Karaca’nın Anayasa Mahkemesi kararlarını TBMM’de okutmasını değerlendirerek, “Anayasa Mahkemesi kararlarının okunması, bir prosedürün yerine getirilmesidir. Malumun ilanıdır. Hatırlatmak isteriz ki; AYM kararlarına göre Can Atalay hala milletvekilidir. Can Atalay’ın yeri Silivri zindanları değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Şimdi yapılması gereken, Can Atalay’ın ivedi bir şekilde tahliye edilmesi ve milletvekilliği faaliyetine başlamasının sağlanmasıdır.” dedi.