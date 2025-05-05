Deniz Yücel, Saldırılara Geri Adım Atmayız

YÜCEL’DEN ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen yumruklu saldırıya ilişkin güçlü bir açıklama yaptı. Yücel, “Çıktığımız yolun ne kadar zor, engebeli ve tuzaklarla dolu olduğunu bilincindeyiz. Ancak herkes bilsin ki, bu tip saldırılar bizlere milim geri adım attırmaz, korkutmaz.” diye belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel liderliğinde parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından konuşan Yücel, gösterilen bu saldırının siyasetin kirli dilinin bir örneği olduğunu dile getirdi.

ASILSIZ İDDİALAR VE HUKUKSUZLUKLAR

Yücel, Türkiye’nin birinci partisinin Genel Başkanını sık sık hedef gösterenlerin bu saldırıyı yapanlara cesaret verdiğini vurguladı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının hukuksuzca yargılama sürecinde tutuklanmalarını “utanç vesikası” olarak nitelendirdi. Yücel, “Hiçbir dayanağı bulunmayan asılsız iddialarla, şaibeli gizli tanık beyanlarıyla tutuklanan kişilerin yargılama sürecindeki hukuksuzlukların tarihe geçeceğini” söyledi.

GÜVENLİK ZAAFI TARTIŞMASI

Bir gazetecinin, “Özgür Özel’e yapılan saldırıda güvenlik zafiyeti var mı?” sorusuna Yücel, cenaze töreninde koruma ekibinin Özel’in yanında olduğunu ve bu yönüyle güvenlik zaafı olmadığını ifade etti. Ancak, olayın gelişimi açısından güvenlik zaafı bulunduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Bu saldırıyı yapan şahıs eski bir hükümlü, infaz yasasındaki boşluklardan serbest kalan biri. Cenazeye girebiliyor, bu sorgulanmalı. Genel Başkanımızın aracının otoparka alınmama durumu var. Bu işin planlı olduğu belli.”

HUKUKİ ADIMLAR ATILDI

Yücel, CHP’nin saldırı ile ilgili hukuki başvurular yaptığını ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Devletin kamu kurumlarının olaya kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Yücel, “Sorumluluğu olan kamu görevlisi varsa, gerekli cezayı en hızlı bir şekilde vermeleri gerekir.” şeklinde konuştu. Gülizar Biçer Karaca’ya görev verilmemesi ile ilgili bir soruya da yanıt veren Yücel, “CHP’nin böyle bir tavra tepkisi sert olur.” ifadelerini kullandı.