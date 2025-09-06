Haberler

Denizaltı Kabloları Kesildi, Tedirginlik Yarattı

Microsoft tarafından yapılan bir açıklama, Kızıldeniz’de birden fazla uluslararası denizaltı kablosunun kesildiğini ortaya koydu. Bu durum, dünya genelinde kullanıcılar arasında tedirginliğe sebep oluyor. Şirket, kabloların kesilmesi sonucunda “Azure” platformunu kullanan kişilerin gecikme sorunları yaşayabileceğini belirtiyor. Kesintinin ilk haberleri Yemen’den geldi.

Microsoft Azure, hem açık çevre ortamlarından hem de internetten çeşitli internet hizmetleri sunan bir bulut platformu olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin bulut bilgi işlemi alanındaki ilk adımı, Microsoft Online Services hizmetinin lansmanından sonra gerçekleşiyor. Bu teknik altyapı, kullanıcıların çeşitli hizmetlere erişimini sağlamak için kritik bir öneme sahip. Kablo kesintisinin bu hizmetler üzerindeki olası etkileri, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

İnsuyu Mağarası’nda Festivaller Düzenlendi

Burdur'daki İnsuyu Mağarası'nda gerçekleşen kültür ve sanat festivali, yerel kültürü tanıtmayı hedefliyor. Etkinlikte konserler ve halk oyunlarıyla 9 bin ziyaretçi bir araya geldi.
Ambulans Takip Edildi, Şahıslar Gözaltında

Eskişehir'de ambulans, takip eden bir aracın peşinden kaçarken kazaya neden oldu. İki kişi ambulansa saldırdı ancak sağlık merkezinde yakalandı. Polis, şahısları gözaltına aldı.

