Denizanaları Balıkçılar İçin Sorun Oluyor

DENİZANALARIYLA MÜCADELEDE ZORLUKLAR

Son yıllarda müsilaj sorunu ile başı dertte olan balıkçılar, bu yıl ilkbaharda denize açılmakta zorlandılar. Şimdi ise, popülasyonu tehlikeli boyutlara ulaşan denizanaları ile mücadele ediyorlar. Gemlik Körfezi’nin kıyısında yoğun bir şekilde görülen ve bazıları oldukça iri olan denizanaları, balıkçılar için tekrar bir tehdit oluşturuyor. Balıkçılar, müsilajdan kurtulduklarını düşünürken bu kez denizanası problemi ile karşı karşıya kalıyor. Marmara Denizi’nde avlanmanın zorluğuna dikkat çeken balıkçılar, sorunlarını aktarıyorlar.

DENİZANALARININ YOĞUNLUK GÖSTERİŞİ

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Vekili Kadir Aksu, bu yıl ilkbaharda müsilaj sebebiyle denize hiç açılamadıklarını belirtiyor. Aksu, müsilajın sona ermesiyle birlikte denizanası yoğunluğunun artış gösterdiğini ifade ediyor. Son on yılda böyle bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını söyleyen Aksu, “Denize bu sefer denizanası yüzünden ağ atamayacağız. Ağların patladığını ve fiziksel olarak yakıcı etkisinin olduğunu” belirtiyor. Aksu, denizanası sayısının normalin 10 katı olduğunu ve bu yoğunluğun balıkçılığa büyük engel oluşturduğunu dile getiriyor.

DENİZ KORUMASI ÇAĞRISI

Aksu, çocukluğundan beri denizde olduğunu ve bu yoğunlukta denizanası ile ilk kez karşılaştığını ekliyor. “Nereye baksanız denizanası var. Ekolojik dengenin bozulduğunu” belirten Aksu, “Büyüklerimizden denizi korumalarını istiyoruz. Marmara Denizi’nin kontrol altına alınması gerek” diyor. Ayrıca, yatırım yaptıkları denizde balık olduğunu belirtip, ama denizanası engeli ile karşılaştıklarının altını çiziyor. Kredi taleplerinin yanıtsız kaldığını vurgulayan Aksu, “Marmara Denizi’ni balıkçılara kapatmayı düşüneriz” diyor.

Iklim DEĞİŞİKLİĞİ VE DENİZANALARI

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ve denizlerin kirlenmesi üzerine açıklama yapıyor. Sarı, “Denizin azot ve fosfor yükü artıyor, bu durum denizanaları için ideal üreme koşulları yaratıyor” demekte. Balıkların popülasyonunu kontrol edecek büyük balıkların avlandığını belirten Sarı, Marmara’da avlanan balıkların çoğunun küçük pelajik türler olduğunu ifade ediyor. Yanlış ilişkilerden kaynaklanan sorunlara dikkat çeken Sarı, “Kirleten biziz. Denizanası popülasyonunu azaltacak balıkları avlayan biziz” diyor.

GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Aksu, çözümün denizle kurulan yanlış ilişkiyi düzeltmek olduğunu vurguluyor. “Bir litre bile atık suyu arıtmadan denize bırakmamalıyız” diye hatırlatıyor. Marmara Denizi’nin özel ve kırılgan bir ekosistem olduğunu söyleyen Aksu, deniz kirliliği ve avcılığı kontrol altına alındığında denizanası popülasyonlarının doğal olarak azalacağına inanıyor. Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimi uygulanmasının şart olduğunu belirtiyor.