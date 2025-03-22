Denizbank’tan Bireysel Müşterilere 700 TL Bonus Kampanyası

YENİ KAMPANYA DUYURUSU

Denizbank, tüm bireysel müşterilere yönelik yeni bir kampanya başlattı. Emekli, işçi ya da memur ayırt etmeksizin herkesin yararlanabileceği bu kampanyada, müşterilere 700 TL’ye kadar bonus kazanma imkanı sunuluyor. Kampanya dahilinde Denizbank bireysel kredi kartı sahipleri, otomatik fatura ödeme talimatı vererek bonus kazanabiliyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 1 Mart 2025 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında bireysel kredi kartlarıyla otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Kullanıcılar, verdikleri fatura talimatı sayısına bağlı olarak aşağıdaki gibi bonus kazanabiliyorlar:

– 1 yeni fatura talimatı için 200 TL bonus

– 3 yeni fatura talimatı için 400 TL bonus

– 5 yeni fatura talimatı için 700 TL bonus