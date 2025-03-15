Denizciler İçin Sertifika Yenilemesi Kolaylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer’de “Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Balık Satış Yeri ve Balık Lokali’nde” balıkçılarla sahur programında bir araya geldi. Uraloğlu, “23 yıl öncesine kadar denizcilerimiz balıkçılık ölüyor diye şikayet ediyorlardı. Yakıt desteği yapmazsan, balıkçı barınaklarını onarmazsan, yenilerini yapmazsan, deniz kültürünü yaygınlaştırmazsan balıkçılık da ölür balıkçılar da denize açılamaz hale gelir” dedi. Ayrıca, İstanbul Valisi Davut Gül da sahur etkinliğinde yer aldı.

YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA

Uraloğlu, “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi”nde bu ay içinde yapılacak yeni düzenlemelere değindi. Uraloğlu, uluslararası deniz emniyet sertifikalarının beş yılda bir yenilenmesi için deniz hizmet şartı arandığını belirterek, “Ancak bugüne kadar sertifikaların yenilenmesi için gerekli deniz hizmetinin emniyet yönetimi sistemi bulunan gemilerde gerçekleşmesi zorunluydu. Kabotaj seferi yapan gemilerin çoğunda ise bu sistem bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Bu durumun, kabotaj sefer sahasında hizmet veren balıkçı gemilerinin deniz hizmetlerini sertifika yenileme kapsamından çıkardığını vurguladı.

TİCARİ GEMİLERDEKİ HİZMETLER

Yapılacak düzenlemelerle, balıkçı gemilerinde çalışan kişilerin ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını kursa veya sınava girmeden yenileyebileceklerini ifade eden Uraloğlu, “Her ne kadar balıkçı gemilerinde çalışan gemi insanları için balıkçı sınıfı yeterlikler belirlesek ve bu yeterlikler için sertifika yenileme zorunluluğunu kaldırmış olsak da mevcut gemici, usta gemici ve güverte lostromosu dahi yeterliklerini balıkçı sınıfı yeterliklere çevirmeden bu haktan faydalanamıyordu” dedi.

ISTİHDAM VE BALIKÇILIK

Yapılan düzenleme ile kabotaj sefer bölgesinde sınırlı olmak kaydıyla ticari gemilerdeki hizmetlerin denizde emniyet sertifikalarının yenilenmesine olanak tanındığını belirten Uraloğlu, “Bu sayede balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngörüyoruz” dedi. Ayrıca, Marmara Denizi’nde gemilerin beklemesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, “Marmara Denizi’nde drifte yönlendirilmemesini talimatlandırdık. Bu yıl içinde balıkçı gemilerinin avlanabileceği alanları artırmış olduk” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, “Bakın, 23 yıl öncesine kadar denizcilerimiz balıkçılık ölüyor diye şikayet ediyorlardı. Yakıt desteği yapmazsan, balıkçı barınaklarını onarmazsan, yenilerini yapmazsan, deniz kültürünü yaygınlaştırmazsan balıkçılık da ölür balıkçılar da denize açılamaz hale gelir” diye tekrar vurguladı. Ayrıca, balıkçı gemilerinin sığındığı barınak sayısının ise 400’e çıkarıldığını belirtti ve Türkiye’nin tersanelerinin hibrit balıkçı gemisi ve dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisini inşa ettiğini söyledi.