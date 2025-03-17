Denizde 95 Gün Kayıp Balıkçı Bulundu

BALIKÇI MAXİMO NAPA CASTRO’NUN KURTULUŞU

Yerel basında yer alan haberlere göre, 7 Aralık 2024’te Peru’nun güneyindeki Marcona sahilinden balık tutmak üzere yola çıkan balıkçı Maximo Napa Castro’ya ulaşıldı. Büyük Okyanus açıklarında balık tutmaya giden ve kötü hava koşulları nedeniyle yönünü kaybeden 61 yaşındaki Castro, 95 gün sonra sağ olarak bulundu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE KURTULUŞ ANLARI

Üç ay boyunca arama kurtarma ekipleri tarafından izlenen Castro, Ekvadorlu balıkçılar tarafından kurtarıldı. 95 gün boyunca yaşadığı zorlukları gözyaşlarıyla anlatan balıkçı, teknesinde biriken yağmur suyunu içerek ve kaplumbağa, kuş ve böcek gibi canlıları yiyerek hayatta kaldığını ifade etti. Hayata tutunma çabasında ailesini sık sık düşündüğünü söyleyen Castro, “Birkaç aylık bir torunum vardı, ona tutundum.” şeklinde sözler sarf etti.