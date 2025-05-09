Denizde Akıntıya Kapılan İki Genç

TRABZON’DA TRAJİK BOĞULMA OLAYI

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde denize girerek serinlemeyi amaçlayan Çınar Karbuz (14) ve arkadaşı Tolgahan Bıçak (16), boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, saat 16:30 sıralarında Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Çınar ve Tolgahan, denizde bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

ACİL MÜDAHALE VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarın ardından, olay yerine hızlıca Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden, polis ekipleri ise karadan arama çalışmalarını başlattı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Çınar Karbuz ve Tolgahan Bıçak, sağlık ekipleri tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Hastaneye kaldırılan iki arkadaş, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Boğulma olayıyla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.