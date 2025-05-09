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Denizde Boğulan İki Çocuk

DENİZDE BOĞULMA OLAYI

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, serinlemek amacıyla denize giren 14 yaşındaki Çınar Karbuz ile 16 yaşındaki arkadaşı Tolgahan Bıçak, boğularak hayatlarını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Mahallesi sahilinde gerçekleşti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Serinlemek için denize giren Çınar ve Tolgahan, akıntıya kapıldıkları için kısa sürede gözden kayboldu. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Sahil güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri ise karada arama çalışmalarına başladı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan arkadaşlar, sağlık ekipleri tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef Çınar ve Tolgahan kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.

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