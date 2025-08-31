Denizde Fenalaşan Kişi Kurtarıldı

DENİZDE FENALAŞMA OLAYI

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde denizde fenalaşan bir kişi, çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Olay, bugün öğle saatlerinde Kiraçburnu sahilinde yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen bir kişi, denizdeyken fenalık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar, kişinin karaya çıkarılmasına yardım etti.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kıyıya çıkarılan yaralıya, sahilde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Hemen ardından olay yerine acil sağlık ekibi sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.