Denizde Hareketsiz Erkek Cesedi Bulundu

DENİZDE BULUNAN CESET

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, denizde hareketsiz halde görülen bir erkek cesedi, deniz polisi ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile kesinleşecek. Olay, sabah saatlerinde Bayraklı Sahili’nde yaşandı.

KAMUOYUNA DUYURULAN DURUM

Kıyıya yaklaşık 1 metre uzaklıkta hareketsiz yatan bir şahıs gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan deniz polisi, kısa süre içerisinde cesedi karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, 25 yaş civarında olduğu değerlendirilen erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İNCELEME

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay bölgesinde güvenlik önlemleri alarak çevredeki durumu kontrol etti. Aynı zamanda, olay yeri inceleme ekipleri de sahilde detaylı bir çalışma yürüttü. Savcı, olay yerindeki incelemesini tamamladıktan sonra ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor ve kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.