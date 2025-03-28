Denizde Kaybolan Alman Gurbetçi Camiide Bulundu

KAYBOLAN KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, uzun bir süre Almanya’da yaşayan Tunç Denizgöçer, bayram öncesinde akrabalarını ziyaret etmek amacıyla memleketine geldi. Dün öğle saatlerinde Çayağzı plajında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine, sahilde kıyafetleri bulunan Denizgöçer için arama çalışmaları başladı. 26 Mart tarihinde dönüş uçuşu için bilet alan Denizgöçer’in, Almanya’ya gitmemesi ailesinde endişe yarattı ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etmeye başladılar.

AİLESİ DURUMU GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRDİ

Denizgöçer’in son olarak Akçakoca Çayağazı köyü çevresine gittiğini tespit eden ailesi, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları araştırmalar sonucunda, Tunç Denizgöçer’in aracını ve kişisel eşyalarını buldu. Denize girdiği düşünülen Denizgöçer’in bulunması için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de seferber oldu. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kaybolduğu alana 3 kilometre mesafede bulunan Çayağzı köyü camisinde bitkin halde bulunan Denizgöçer, Akçakoca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.