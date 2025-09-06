Haberler

Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Başladı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, denize giren bir kadını bulmak için sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Dün, Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde denize giren 54 yaşındaki B.S., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek arama faaliyetlerine başlandı.

DENİZDE VE KIYIDA ARAMA YÜRÜTÜLÜYOR

Gece, ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başladı. Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıçları, botlarla denizde ve kıyıya yakın bölgelerde arama yapıyor. Olayla ilgili yakınları sahile gelerek bekleyişlerini sürdürüyor.

