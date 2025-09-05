Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Devam Ediyor

DENİZDE KAYBOLAN KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kadının denizde kaybolması ile ilgili arama faaliyetleri sürüyor. Olay, Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi kıyılarında gerçekleşti. B.S. isimli kadın, denize girdikten kısa bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Bunun üzerine olay yerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

ARAMA FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI

Sahil Güvenlik botları ve dalgıçlarla denizden arama çalışmaları yapılırken, jandarma ekipleri de kıyıda faaliyet gösterdi. Önceki gün yapılan aramalarda herhangi bir sonuç alınamazken, sabah saatlerinde arama faaliyetleri tekrar başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekibe, havadan destek sağlamak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de katıldı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, sürecin sonuçları dikkatle izleniyor.