Denizde Kaybolan Şahsı Arama Başlatıldı

DENİZDE KAYBOLAN KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu ve arama çalışmaları hemen başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Kumbağ Mahallesi’nde denize giren bir kişinin gözden kaybolduğu bildirildi. Durumun yetkililere iletilmesi üzerine Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, kurbağa adamlar ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin arama çalışmalarını etkili rüzgar ve dalgalar nedeniyle sürdürmekte zorlandığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kaybolan kişiyi kurtarmak amacıyla denize giren iki kişi, boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan bu iki kişi sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak sağlık durumlarının belirsiz olduğu belirtildi.

DENİZE GİRME YASAĞI DUYURULDU

Tekirdağ Valiliği, gün içerisinde yaptığı açıklamada Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda 3 gün, Saray ilçesindeki plajlarda ise 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Bu yasak, denizde yaşanan kazalar ve olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak alınan bir tedbir olarak değerlendiriliyor.