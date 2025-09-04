Denizde Mezgit Ve Barbun Var. Balık Fiyatları Yükseldi

SÜRGÜN SEZONU VE BALIKÇILAR

Kentte havai fişeklerle uğurlanan balıkçılar, deniz suyunun sıcaklığından dolayı ağlarının çoğunu boş döndürdü. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu sezon palamut için bir beklentilerinin olmadığını dile getirdi. Balıkçıların az sayıda torik avladığını belirten Tunç, “Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu. Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor” ifadelerini kullandı.

MALİYETLER VE UMUTLAR

Tunç, denize açılmanın maliyetinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. “Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler,” dedi.

Balıkçı Musa Kara, gittikleri ağlarda hiçbir balığın takılmadığını belirterek, “15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok,” diye belirtti. Balık satıcısı Olcay Karabulut ise, “Geçen sene iyiydik. Ayın 15’inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf,” şeklinde konuştu. Ayrıca, tezgahlarda kilogram olarak istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300 ve kefal 100 liradan satılıyor.