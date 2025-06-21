Denizde Sürüklenen Kişi Kurtarıldı

LASTİK BOTLA DENİZE AÇILAN KİŞİ KURTARILDI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında bir kişi, lastik botla denizi açıldıktan sonra rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklendi. Denize lastik botla açılan N.T, hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte kontrolünü kaybetti ve açık alana doğru sürüklendi.

N.T. YARDIM İSTEDİ

Kıyıdan uzaklaştığını fark eden N.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Ekiplerin gerçekleştirdiği deniz aramasının ardından, sürüklenen kişi polis botuna alınarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan N.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.