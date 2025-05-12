Denizden Angus Çıktı, Garipsendi

DENİZDEN KALKAN ANGUS OLAYI

Hatay’ın Akdeniz kıyısındaki Arsuz ilçesinde, kıyıya vuran telef olmuş bir angus vatandaşların dikkatini çekti ve iş makinesi ile bölgede kaldırıldı. Yurt dışından gemilerle Türkiye’ye getirilen ve zaman zaman tırlardan kaçıp sokaklara dalan Anguslardan biri, bu sefer denizden çıktı. İskenderun körfezinin Arsuz mevkiinde meydana gelen olayın ardından, telef olan angus sahilde bulundu.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

Denizden çıkan angus, çevredeki vatandaşlar tarafından ilginç bir durum olarak karşılandı. Deniz kenarında bulunan Muhammed Kemal Aydemir (15), durumu fark edenlerden biri oldu. “Saat 3 gibi ailemle deniz kenarına gelmiştik. Babam botla denize çıktı, ufukta bota benzeyen bir şey gördük. Kısa bir süre sonra kıyıya doğru yanaştı. Yüzerek yanına gittim ve gördüğüm şeyin çuval içinde ayağı kesilmiş bir angus olduğunu anladım, kokusuyla da leş gibi geliyordu. Öncesinde toynağını elime aldım ve kıyıya fırlattım. Sonrasında sahil güvenlik ekiplerini aradık, geldiler ve angusu aldılar. Normalde sahil güvenliğinin burada ne işi olduğunu kontrol etmesi gerekiyor. Aileler burada çocuklarıyla geliyor, bu angus mikrop yayabiliyor” şeklinde konuştu.