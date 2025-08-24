Denizden Çıkarılacak Cenaze Süreci Başladı

TEKNE KAZASINDA HALİT YUKAY’IN CENAZESİNE ULAŞILDI

Yalova’dan Bozcaada’ya seyir halinde olan ve denizde parçalanmış olarak bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ın cenazesi, 19 gün sonunda 68 metre derinlikte tespit edildi. Vücut bütünlüğünün zarar görmemesi amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği yaparak çıkarma işlemi gerçekleştirilecek. Arama faaliyetleri, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı başta olmak üzere, birçok emniyet biriminin katılımıyla yürütüldü.

CENAZE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaza kırımının yaşandığı yer, Erdek ilçesinin 7 mil açığında yer alıyor. Tekneye ait motor plakaları ve parçaların da bulunduğu cenazenin etrafındaki detaylar, deniz polisi tarafından YTS cihazı ile tespit edildi. Cenazeyi deniz dibinden çıkarma işlemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile planlandığı gibi yürütülecek. Bu süreçte, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan insansız su altı robotu (ROV) unsurları da kullanılacak. Ancak, cenazenin bütünlüğünün bozulmaması için özel önlemler alınacak.

DİĞER KAYIP MÜRETTEBAT CENAZELERİ DE BULUNDU

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan yola çıkan ‘Batuhan A’ isimli kargo gemisi, 15 Şubat’ta batmıştı. Bu geminin kaybolan 6 kişilik mürettebatının cenazeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından özel bir asansör sistemi ile çıkarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün botuyla göreve çıkan deniz polisinin, Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazı ile bulduğu cenaze, daha sonra ROV ile görüntülenerek tespit edildi. Dalgıç polisin bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgileri de kaydedildi. “YTS cihazıyla şöyle bir parça tespit ettik. Bu koordinatta. Daha sonra ROV ile dalış gerçekleştirdik,” diyerek yapılan arama faaliyetlerini aktardı.