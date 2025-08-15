Haberler

Denize Giren Kişi Boğuldu

DENİZDE YAŞANAN TRAJEDİ

Arnavutköy Karaburun Plajı’nda denize girmenin yasak olması rağmen bir kişinin boğulması, dikkatleri çekti. Olay saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte plajda yasak olmasına rağmen denize girdi. Ne yazık ki, bu kararının sonuçları trajik oldu ve şahıs boğularak hayatını kaybetti.

CANKURTARANLARIN MÜDAHALESİ

Cankurtaranlar, yüzeyde görünen kişiye ulaşmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Ancak, yüksek dalga boyu ve şiddetli akıntı nedeniyle başarılı olamadı ve şahıs, dev dalgalar arasında kayboldu. Cankurtaran ekipleri, denizdeki kişiyi kurtarmak için çabalarını sürdürdü fakat şahıs hızla açık denize sürüklendi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri gönderildi. Ekiplerin, boğulan şahsın cansız bedenini bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bu olay, deniz güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

