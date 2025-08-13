Denizgöründü’de Orman Bölge Müdahale

DENİZGÖRÜNDÜ KÖYÜ’NDE YANGIN BAŞLADI

Çanakkale’nin merkezine bağlı Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, saat 13.30 civarında ormanlık alanda alevlendi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Yangının ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına müdahale için “Havadan 6 uçak, 5 helikopter ve karadan 35 arazöz” kullanıldığını belirtti. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.