Denizgöründü’de Orman Bölge Müdahale

DENİZGÖRÜNDÜ KÖYÜ’NDE YANGIN BAŞLADI

Çanakkale’nin merkezine bağlı Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, saat 13.30 civarında ormanlık alanda alevlendi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Yangının ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına müdahale için “Havadan 6 uçak, 5 helikopter ve karadan 35 arazöz” kullanıldığını belirtti. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

