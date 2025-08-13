Denizgöründü’de Orman Yangını Kontrol Altında

DENİZGÖRÜNDDÜ KÖYÜNDE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü etrafında meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyünde saat 13.30 civarında başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

ORGANİZASYONLAR YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.