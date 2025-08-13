Haberler

Denizgöründü’de Orman Yangını Kontrol Altında

DENİZGÖRÜNDDÜ KÖYÜNDE ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü etrafında meydana gelen orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyünde saat 13.30 civarında başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

ORGANİZASYONLAR YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Haberler

Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

Başakşehir ve Viking takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için geri sayım başladı. Maçın yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.