Denizgöründü Yangınına Müdahale Artırıldı

ÇANAKKALE’DEKİ ORMAN YANGINI MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında meydana gelen orman yangınına ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale kapasitesi artırıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun olmadığını ifade etti.

YANGININ BAŞLANGICI VE BÜYÜMESİ

Denizgöründü köyü çevresinde saat 13.30 civarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın ihbarının ardından, bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri her iki yöntemle de güçlendirildi.

MÜDAHALE ARAÇLARI DEVREDE

Yapılan açıklamalara göre, yangına havadan 9 uçak ve 7 helikopter ile karadan 40 arazöz, 5 dozer ve 5 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yerleşim yerleri için şu anda tehdit oluşturan bir durum olmadığını vurguladı.