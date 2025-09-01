Denizköşkler Sahilinde Tartışma Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Avcılar’da, yanındaki kadınla yaşanan tartışma sonrasında kadına şiddet uygulayan bir şahıs, minibüsteki zabıta memurunun kendisini kaydettiğini iddia ederek bıçak çekti. Zabıta memurunun araçtan inmesini bahane eden şüpheli, direksiyon başına geçerek zabıta aracıyla hızla uzaklaşmaya çalıştı fakat ağaca çarptı. Olay sonrası motosikleti ile kaçtı.

OLAYIN DETAYLARI

Meydana gelen olay dün saat 19.00 sularında Denizköşkler sahilinde gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir erkek, birlikte geldiği kadına yönelik fiziksel şiddet uyguladı. Kadının saçını çeken ve yumruklayan şüpheli, sahilde bir bankı da yerinden söküp savurdu. Olay sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin minibüsünü gördü. Zabıta memurunun elindeki telefonla kendisini kaydettiğini düşünen şüpheli, bu kez zabıta ile tartışmaya başladı.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI VE POLİS MÜDAHALESİ

Bıçak alarak geri dönen şüpheli, zabıtanın aracı terk etmesini fırsat bilerek direksiyon başına geçti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, zabıta aracı ile ağaçla çarpıştı. Aracın kazanın ardından terk eden şüpheli, motosikleti ile olay yerini hızla terk etti. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye yönlendirildi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, şüphelinin zabıta aracında bıraktığı bıçağa el koydu.

TANIK BEYANLARI

Olay anına tanıklık eden Nurhan Yurtsever, “Saldırgan önce eşini dövüyordu. Saçını çekiyordu, tartaklıyordu. Zabıta da araçta video izliyordu herhalde. Minibüsün camına vurdu. Zabıta camı açtı, sonra indi, aralarında didişme oldu. Ağabey kaçtı. Bu tarafa gidince araca bindi. Buraya vurduktan sonra motosiklete bindi gitti” şeklinde ifade verdi.