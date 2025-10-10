Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı Antalya’da Gerçekleştirildi

Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-1 2025 Tatbikatı için Antalya’da bulunan TCG ANADOLU amfibi hücum gemisinde haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muharebe etkinliğinin artırılması ve çeşitli alanlarda etkin hale getirilmesi amacıyla milli ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetlerine devam edildiğini aktardı. Aktürk, “Bu kapsamda, çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla 6-10 Ekim tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan müteşekkil 92 gemi, 66 hava unsuru ve insansız deniz araçlarının görev aldığı Denizkurdu-1 Tatbikatı başarıyla devam etmektedir” dedi.

DENİZKUVVETLERİ MÜCADELEDE

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma ve güvenliğinin sağlanması için yürüttüğü operasyonel faaliyetlerden de bahsetti. “Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 276 kilometre Tel Rıfat’ta, 388 kilometre Menbic’de olmak üzere toplam 664 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir” dedi.

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin önemli bilgiler vererek, “Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 294 şahıs yakalanmış, 996 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 471, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 872 olmuştur” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ÖNEMLİ BİR ADIMDIR

Aktürk, Gazze’deki ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti belirtirken, “Ülkemizin dahil olduğu ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze’de ateşkes sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. 2 yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze’ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir” şeklinde konuştu.

GÖREV GÜCÜ HAZIR

Bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, TSK’nın Gazze için görev yapacak Görev Gücü içerisinde olup olmayacağına ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla çeşitli coğrafyalarda çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır” dedi.

EUROFIGHTER İHTİYACI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Eurofighter tedarikine yönelik bilgiler veren bakanlık yetkilileri, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız, çeşitli konfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir” dedi.

SURİYE’DE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki durumla ilgili olarak, “Suriye’de düzenlenen seçimleri ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz” dedi ve “Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütü, 10 Mart 2025’te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir” şeklinde ekledi.

DENİZDE GÖZETLEME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Karadeniz’de devam eden keşif ve gözetleme faaliyetlerine de değinildi. “Karadeniz’de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması amacıyla sürüklenen mayın/İHA/İDA’ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir” açıklaması yapıldı.

EUROPA GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Bakanlık, Türkiye’nin SAFE mekanizması dışında bırakılmasına yönelik girişimlerin farkında olduklarını belirterek, “Bu bağlamda, ülkemizin sahip olduğu savunma yetenekleri ile Avrupa savunmasına ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte açık görüşlü ve öngörülü Avrupa müttefiklerimizle SAFE mekanizması kapsamında veya dışında savunma iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir” açıklamasını yaptı.