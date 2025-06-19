DenizLeasing, IFC ile 75 Milyon Dolar Kredi Anlaşması Yaptı

DenizLeasing, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 75 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzalamış olduğunu açıkladı. Bu finansman, iklim projeleri, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları yanında, mavi finansman uygulamaları ve kadın istihdamını destekleyen girişimlerin finansmana erişiminde kullanılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

DenizLeasing ve IFC, toplamda 75 milyon dolar değerinde bir sürdürülebilir finansman anlaşması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, bu fonun yüzde 80’inin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla KOBİ’lere finansal kiralama fonları olarak tahsis edileceği belirtilirken; yüzde 10’unun su kaynaklarının korunması ve atık yönetimi gibi mavi finansman projelerine ayrılacağı, kalan yüzde 10’unun ise cinsiyet eşitliğini destekleyen KOBİ’lerin finansmana erişiminde kullanılacağı ifade edildi. Bu çerçevede, kadın çalışan oranı yüksek olan, yönetim kadrosunda kadınlara yer veren ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifikası’na sahip işletmeler değerlendirilecek.

ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ

Kredi anlaşması, DenizBank Genel Müdürlüğü’nde DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak ile IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Bölge Direktörü Momina Aijazuddin’in katılımıyla düzenlenen bir törenle kamuoyuna sunuldu. DenizLeasing Genel Müdürü Koçak, “IFC gibi uluslararası alanda saygın bir kurum ile yalnızca finansal değil, çevresel ve toplumsal etki oluşturacak bu iş birliğini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Koçak, ayrıca, “DenizLeasing olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yolculuklarına katkı sunmayı stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz” şeklinde belirtti.

KARARLILIĞIN SOMUT GÖSTERGESİ

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Bölge Direktörü Momina Aijazuddin ise konuya dair görüşlerini aktarırken, “DenizLeasing ile sürdürülebilirlik finansmanında bu önemli iş birliğini yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Aijazuddin, bu fonun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönlendirilmesinin Türkiye’nin net sıfır hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmeleri için finansmana erişimlerini sağlamak adına yaptıkları çalışmaların da önemine vurgu yaptı.