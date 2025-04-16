Denizlerde Av Yasağı Denetimleri Başladı

DENİZ AVCILIĞI YASAKLARI UYGULAMAYA GİRDİ

15 Nisan’da başlayan av yasağı sonrasında Tarım İlçe Müdürlükleri ekipleri, amatör ve ticari balıkçı teknelerindeki denetimlere başladı. 15 Nisan ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında denizlerde ticari amaçlı endüstriyel balıkçılık, gırgır ve paraketa gibi geleneksel yöntemlerle yasaklandı. Bu yasak, balıkların üreme dönemleri nedeniyle deniz canlıları popülasyonunun korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4,5 ay boyunca uygulamaya alındı.

DENETİMLER GÖKOVA KÖRFEZİ’NDE YAPILDI

Gırgır ve paraketa ile avcılığın yasaklanmasının ardından, sabah saatlerinde Ula ve Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından Gökova Körfezi’nde amatör ve ticari balıkçı tekneleri denetlendi. Denetimlerde, balıkçılara avlanma sahaları ve türler hakkında uyarılar yapıldı. Ayrıca balıkçıların avlanma evrakları da kontrol edildi.