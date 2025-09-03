Denizlerde Hareketlilik Başladı: Balık Bolluğu

DENİZLERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Av yasağının sona ermesiyle birlikte denizlerde gözle görülür hareketlilik yaşanıyor. Balığın bol olduğunu belirten sektör temsilcileri, yeni neslin balıkçılığa ilgi göstermemesi nedeniyle tayfa bulmanın giderek zorlaştığını ifade ediyor. Av sezonunun açılmasıyla balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek denize açıldılar. 15 Nisan’da sonlanan önceki av sezonunun ardından, Güzelbahçe Balıkçı Limanı’nda demirleyen teknelerde son günlerde yoğun bir faaliyet gözlemleniyor. Balıkçılar, çizme ve tulumlarını giyerek denize açılıyor ve ağlarını bırakıp rızık arayışlarına girişiyor. Bu fırtınalı mesai, 7 ay süresince devam ediyor. Ancak eleman bulmak ve yetiştirmek giderek zorlaştığı için tekne sahipleri yeni tayfa bulmakta zorluk çekiyor.

KAZANÇLAR BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Balıkçılıkla kazanılan gelirler, balık bolluğuna ve çalışma alanlarına göre değişkenlik gösteriyor. Balıkçılar aylık olarak ortalama 70 bin TL kazanıyor. Ayrıca tutulan balık miktarının artması ile kazanç da yükseliyor. Balıkçılık sektöründe yaklaşık 50 yılı geride bıraktığını belirten tekne reisi İsmail Özdemir, “Zor, çok zor bir meslek. Madencilik gibi bir şey. Gece gündüz çalışıyorsun. Ege’de durum o kadar zor olmasa da, Karadeniz ve Marmara’da gece gündüz mesai var. Zor bir sezon yaşıyoruz ama mesleğimizi zor da olsa severek yapıyoruz. Şimdiki gençlerde bu işe pek düşkünlük yok. Bu işle orta yaş ve 50 yaş üstü, eski kuşak insanlar ilgileniyor. Gençlerde ne merak var ne de çalışma arzusu. Hep baba parasına, hazırdan gelmeye alışmışlar” şeklinde konuştu.

Özdemir, kazanılan rakamların tekneden tekneye ve bölgeden bölgeye değiştiğini de ekledi. “Mesela Karadeniz teknelerinde maaşlar daha yüksek çünkü gece gündüz çalışılıyor ve işler daha yoğun. Ege’de gece çalışması var ama gündüzde gemide eksik varsa onları tamamlıyorsun; onun dışında bir şey olmuyor. Bu yüzden Karadeniz ile Ege arasında 15 bin ile 20 bin TL arasında fark ortaya çıkıyor. Ortalama maaşlar 70-80 bin TL civarında. Karadeniz’de gece gündüz çalışma var ve bazen bir hafta, on gün boyunca karaya ayak basmıyorsun. Burada ise akşam çıkıp sabah dönüyorsun; bu rahatlık var. Maaş farkı bu yüzden oluşuyor” dedi.

Balıkçı teksinde yedek botçu olarak görev yapan Onurcan Işık ise “İki senedir bu mesleğin içerisindeyim. Bu işe ağabeylerim sayesinde başladım ve iyi ki de gelmişim. İlk başladığımda mapacı olarak işe girdim, sonra mantar toru ve istifi ile devam ettim. Şimdi yedek botçu görevini yapıyorum. Bu işler hem güzel hem de zevkli. Daha öncesinde de balıkçılığı seven birisiyim. Genç arkadaşlara tavsiyem gelsinler, balıkçılığı ve denizle tanışsınlar. 7,5 ay boyunca gurbette yaşıyoruz ama maaşlar ve ortam mükemmel bir aile sıcaklığı sağlıyor” sözleriyle deneyimlerini aktardı.

BABA MESLEĞİ VE YENİ NESİL

Yaklaşık 45 yıldır balıkçılık yapan Fatih Memiş, “Balıkçılık için Ordu’dan İzmir’e geldim. Mesleğimiz balıkçılık ve ailemizi de bu işle geçindirdiğimiz için her sezon gurbete çıkıyoruz. Ancak yeni gençler bu işlere yönelmiyor çünkü deniz işini pek sevmiyorlar. Biz, dededen kalma bir meslek olduğu için bu işi sürdürüyoruz. Fakat yeni nesil bu işlere ilgi duymuyor. Ağ bakımı gibi işlerde yeni yetişen yok. Şu an ağ bakımı olacak ama yeni nesil ağ yapmayı bilmiyor; öğrenmek de istemiyorlar. Yeni nesil artık internetle ilgileniyor; bu tür işler onları pek ilgilendirmiyor. Bu işin zevki var ama zorluğu da fazladır” dedi.

EMEKTAAR KİŞİLER VE MESLEĞİN ZORLUKLARI

Tekne reisi Tamer Bozoğlu da meslekte usta eleman bulunamadığını belirterek, “Gençler sektörde pek gelmiyor çünkü okumaya ve başka mesleklere yöneliyorlar. Bu iş yorucu olduğundan eleman bulmak giderek zorlaşıyor. Yaşlı insanlar çalışıyor; gençlerin sektöre girişi az. Eleman bulmak gerçekten zorlaştı, her şey değişiyor. Bizim sabit bir saatimiz yok; balık neredeyse biz oradayız. Balığı tutup limana iniyoruz ve tekrar denize açılıyoruz. Bu döngü 15 Nisan’a kadar devam ediyor” sözleriyle süreci aktardı.