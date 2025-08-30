Denizli Buldan’da Yangın Devam Ediyor

YANGININ BAŞLANGICI VE GÜNDEME GELİŞİMİ

Denizli’nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, dün akşam saatlerinde Aydın’ın bazı mahallelerine kadar ulaştı. Yangının 3 gündür aralıklarla sürdüğü belirtilirken, ekiplerin hem hava hem de kara müdahaleleri devam ediyor. Yangının başlangıç noktası Buldan ilçesi Çatak Mahallesi olarak kaydedildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALELER VE İKAZLAR

Yangının Aydın’ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi’ne ulaşması, tehlikeyi arttırdı. Sarp arazideki ormanlık alan, söndürme çalışmalarını zora sokarken, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, Aydın’ın Bostanyeri ve Arıklar Mahalleri’nde olası bir tehlike karşısında teyakkuzda bulunuyor. Yangına yönelik aralıksız havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.