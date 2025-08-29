Denizli Buldan’da Yangınla Mücadele Ediliyor

YANGIN ÇIKTI, MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde, öğle saatlerinde ormanlık bir alanda başlayan yangın için acil çalışmalar yürütülüyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Bu süreçte dumandan etkilenen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SEBEBİ BELİRSİZ, İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Geçtiğimiz geceye kadar yapılan çalışmalarla yangın söndürüldü. Ancak bölgedeki soğutma işlemlerinin ardından yangının yeniden başladığı bildirildi. Yangının büyümesi üzerine, çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle yangının hızlı bir şekilde büyüdüğü gözlemleniyor.

SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Yangına müdahele sırasında dumandan etkilenen bir kişi için sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ayrıca, uygun bir müdahale için dumandan etkilenenler ve olası yaralanmalara karşı UMKE aracı talep edildi. Çalışmaların devam ettiğine dair gelişmeler dikkatle izleniyor.