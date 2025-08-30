Denizli, CHP’li Belediyeden Bayraksız Sefer

SKANDAL OLUŞTURAN HATIRLANMAZ OLAY

CHP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nde sıradışı bir durumla gündeme geldi. Milli bayramların gelenekleri göz ardı edildi ve şehir içi ulaşım araçları bu önemli günde Türk bayrağı olmadan sefer yaptı. Tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de de bayram coşkusu yaşanırken, Belediyenin yaptığı bu hatanın kutlamaların ruhunu olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

BAYRAKSIZ SEFERLER GÖZDEN KAÇTI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin bu önemli milli bayram geleneğini unutması, kutlamalara gölge düşürdü. Her milli bayram öncesinde şehir içi ulaşım araçlarına Türk bayrağı ve flama asma uygulaması bu kez yapılmadı. Otobüslerin önemli bir kısmı bayraksız sefer yaparken, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının başladığı sabah saat 10.00’da yapılan duyurularla bazı otobüslere bayrak asıldı. Ancak, birçok ulaşım aracı hala Türk bayrağı olmadan yolculuk etmek zorunda kaldı.

BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin milli bayramlarda gelenekselleşen bayrak ve flama asma uygulamasını göz ardı etmesi büyük bir eleştiri aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait bir belediyenin, bu kadar anlamlı bir günde böyle bir skandala imza atması, sorumsuzluk ve dikkatsizlik olarak yorumlandı.