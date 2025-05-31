Denizli’de 140 Hırsızlık, 1 Şüpheli Tutuklandı

DENİZLİ’DE HIRSIZLIK OPERASYONU

Denizli’nin Tavas ve Pamukkale ilçelerinde, 5 adresten toplamda 140 kez hırsızlık gerçekleştiren 4 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Tavas ilçelerinde, 5 müştekiye ait 2 fabrika ve 3 evden son 9 ayda 20 milyon lira değerinde hırsızlık yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ

Jandarma ekipleri, 51 güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini A.A, S.S, Y.Ö. ve Ş.A. olarak tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, zanlılardan Ş.A. tutuklandı, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇALINDIĞI TESPİT EDİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin, aynı adreslere 140 kez girdikleri ve çok sayıda kalori­fer peteği, bakır kablo, yatak, televizyon, akü, küçük ev aletleri, dinamo, alümin­yum kapı, pencere, korkuluk, kalorifer kazanı parçaları, musluk bataryaları ile mazgal demirleri çaldıkları belirlendi. Diğer yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.