Denizli’de 15 yaşındaki çocuk kayboldu

KAYBOLAN ENGELLİ ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizli’de dün öğle saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki engelli çocuk hakkında bir gündür herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Ekipler, çocuğun görüldüğü yerler üzerine yoğunlaşarak incelemelerde bulunuyor. Olay, Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; 29 Ağustos tarihinde saat 13.00 civarında ailesinin yanından ayrılan 15 yaşındaki H.B.’nin köy meydanına doğru yöneldiği ve daha sonra geri dönmediği bildirildi. Bu durum üzerine, 30 Ağustos sabahı AFAD’dan destek talep edilerek arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE İLERLEME SAĞLANDI

AFAD, sivil toplum kuruluşları ve jandarma ekipleri, kaybolan çocuğun bulunması için bölgedeki arama faaliyetlerine devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda, saat 11.30’da elde edilen bilgiler doğrultusunda çocuğun son görüldüğü noktaya ulaşıldı ve sahadaki jandarma ekipleriyle irtibat kuruldu. Kamera görüntülerinde kayıp H.B.’nin 29 Ağustos tarihinde 14.42’de Tepeköy muhtarlık önünde ve 17.09’da Yenicekent sapağı – Buldan yolu üzerindeki bir petrol istasyonunda tespit edildiği doğrulandı. Ayrıca, çocuğun Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği belirlendi ve bu alanda AFAD ile jandarma ekiplerinin arama çalışmaları aralıksız sürüyor.