Denizli’de 18 Mart Anma Ziyareti

ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA ZİYARET

18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Denizli Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ile beraber dernek üyelerini ziyaret etti. 18 Mart tarihi, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, gazilerin vatan için üstlendikleri önemli görevleri anmak ve onlara duyulan minnettarlığı ifade etmek üzere bu ziyaret gerçekleştiriliyor.

ÇİÇEKLERLE HATIRLANAN ŞEHİTLER

Ziyaret esnasında şehitlerin ruhları için dualar okundu. Ayrıca, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, yükümlüler tarafından filografi sanatıyla yaratılan Türk Bayrağını Denizli Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Hamdi Helvacılar’a takdim etti. Ziyaretin devamında, şehitler mezarlığına yönelen Güler, burada şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı.